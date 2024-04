BBC: Ruští vězni verbovaní do bojů umírají někdy i po dvou týdnech

Ruští vězni verbovaní aktuálně ruskými úřady do bojů na Ukrajině přežívají na frontě ještě kratší dobu, než tomu bylo u trestanců působících v řadách Vagnerovy soukromé vojenské společnosti, uvedl server BBC News ve svém ruskojazyčném vydání.

Najdou se i případy, kdy vězni umírají v prvních dvou týdnech po odjezdu z trestaneckého zařízení, což svědčí o tom, že se jim nedostalo ani dvoutýdenního výcviku.

V dobách, kdy na Ukrajinu posílala trestance Vagnerova armáda dnes již zemřelého Jevgenije Prigožina, byly podmínky pro vězně následující – dva týdny výcviku a pět a půl měsíce strávených v přední linii, po nichž následovalo propuštění na svobodu. Na to ale v mnoha případech nedošlo. Kolik vagnerovců zemřelo, známé není, ale z potvrzených úmrtí se dá vyvodit, že smrt často přicházela rychle. Polovina všech vagnerovců, jejichž úmrtí se podařilo BBC zdokumentovat, zemřela do tří měsíců od podepsání smlouvy.

Vězni zrekrutovaní ministerstvem obrany, kteří bojovali v trestaneckých oddílech zvaných Štorm-Z, měli ale ve zdokumentovaných případech ještě menší výdrž. Polovina všech padlých zemřela v průběhu prvních osmi týdnů na frontě, takže ve válce v průměru vydrželi o měsíc méně než vagnerovci. BBC přitom našla případy více než deseti trestanců z oddílů Štorm-Z, kteří zemřeli už po dvou týdnech od odjezdu z věznice.

O podobných případech stanici řekli příbuzní některých těchto vězňů. „Manžel uzavřel kontrakt 8. dubna a 11. už nastoupil do útočného oddílu, takže do války. Tehdy jsem byla klidná, byla jsem si jistá, že bude mít tři týdny výcvik, jak říkají, a že se do konce dubna nemusím ničeho bát. Čekala jsem na telefonát. Jenže on 21. dubna umřel! A výcvik nebyl,“ popsala manželka jednoho z trestanců bojujících v oddílu Štorm-Z.

Podle svědectví samotných členů trestaneckých oddílů vězňům v jejich jednotkách často odmítají vydat základní vybavení, jako jsou lopatky potřebné ke kopání zákopů, lékárničky nebo i použitelné střelné zbraně. „Mnozí vojáci měli automatické pušky, které nebyly použitelné v boji – byly buď úplně rozbité, třeba s mechanickým poškozením hlavně, ať už úplným, nebo jen mušky,“ popsal podle BBC proválečný aktivista Vladimir Grubnik na svém blogu.

Naproti tomu vagnerovci podobné problémy s vybavením neměli. I tak ale pro ně bylo kvůli drsné taktice jejich uskupení těžké přežít. Vězni z řad vagnerovců byli často posíláni v malých skupinkách do útoku na zákopy nebo budovy, aniž by měli podporu dělostřelectva.

Vagnerova armáda poslala podle odhadů do bojů na Ukrajině asi padesát tisíc lidí, než se odtamtud po úmrtí svého lídra Prigožina stáhla. Odhaduje se, že ruské ministerstvo obrany jí zdárně sekunduje a dostalo na frontu už přes šedesát tisíc lidí.

Jaká část z nich přežila, není známo. Bývalý vězeň Daniil Tulenkov, který napsal o svém působení v oddílu Štorm-Z knihu, ale například tvrdí, že přežilo asi jen čtyřicet až padesát procent z těch, kteří s ním bojovali u Robotyne na jihu Ukrajiny. (ČTK)