Obce budou moci bezplatně žádat o státní pozemky na výstavbu bydlení

Vláda ve středu rozhodla o vyčlenění sta pozemků napříč Českou republikou, které budou moci být bezplatně převedeny do majetku měst a obcí. Podmínkou je, že budou muset sloužit k výstavbě bydlení.

Novinářům to dnes po svém vystoupení na setkání lídrů developmentu v Praze řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Pozemky byly vyčleněny ze správy Státního pozemkového úřadu, nyní bude vláda podle ministra hledat další pozemky spadající například pod Správu železnic nebo České dráhy.

„Na vládě jsme do rezervy státu vložili sto lokalit, které budou takto k dispozici pro města a obce. Zároveň jsme se dohodli, že uděláme revizi nejenom pozemků Státního pozemkového úřadu, ale i pozemků Správy železnic nebo případně Českých drah. Ty by mohly být zajímavé z důvodu lokalit, kde je navázána dopravní infrastruktura. Jsou například v centrech měst a obcí a mohly by k bytové výstavbě sloužit,“ uvedl Jurečka. Hodnota pozemků podle něj může být ve stovkách milionů korun.

Lokality jsou napříč celou Českou republikou. Jedná se o pozemky Státního pozemkového úřadu, které byly vyjmuty z běžného nakládání a vloženy do speciální rezervy pro obce. V současnosti je stát podle Jurečky připraven jednat s obcemi a městy o převedení pozemků. To bude možné zprostředkovat během letošního roku. Vzájemná dílčí jednání by pak řešil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Převádění státních pozemků na obce je podle Jurečky jedním z kroků, který by měl řešit problematiku drahého a nedostupného bydlení. Dalšími kroky má být investiční podpora výstavby dostupných nájemných bytů a také zavedení zákona o podpoře v bydlení. Návrh zákona o podpoře v bydlení, který vypracovalo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) a ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), je součástí reformy, podle níž by mělo být vyčleněno do roku 2026 sedm miliard korun, které by měly sloužit na výstavbu nových dostupných nájemních bytů. Jurečka uvedl, že by výši investice chtěl navýšit o deset až patnáct miliard korun.

Dotaci by mohly čerpat jak obce na výstavbu obecních bytů, tak také soukromí investoři. Podporu bude možné využít na novostavby, stavební úpravy nebo přístavby. Část z peněz lze použít okamžitě na maximálně čtyřicet procent celkových nákladů při splnění konkrétních požadavků. Následný dotovaný úvěr ve výši základní sazby EU pro ČR, snížený až o tři procentní body, může být až do 65 procent ceny projektu. Celkově by dotace a výhodný úvěr mohly pokrýt až devadesát procent nákladů. Splatnost je do třiceti let a předčasné splacení je bez poplatků. Žádat o ni může například územní samosprávný celek, státní příspěvková organizace nebo církev.