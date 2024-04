Organizace žádají vládu, aby do ESF+ převedla zpět peníze z jiných fondů

Organizace na pomoc potřebným znovu žádají vládu, aby převedla zpátky do Evropského sociálního fondu (ESF+) peníze z jiných fondů. Usilují o vrácení 270 milionů eur (nyní asi 6,8 miliardy korun) na podpůrné služby pro rodiny a děti v tísni, dluhové poradenství, začleňování cizinců či péči o seniory a postižené.

Kvůli nedostatku financí varují před omezením sociálních projektů. Zástupci organizací to dnes řekli na tiskové konferenci. Představili dopis, kterým se obracejí na premiéra a další členy vlády. Doufají, že se požadavkem budou lídři vládních stran na svém koaličním jednání zabývat. Navrhují využít nespotřebované peníze z Národního plánu obnovy.

Část peněz na sociální projekty přesměroval z ESF+ do jiných fondů v minulém volebním období tehdejší kabinet Andreje Babiše (ANO). Organizace opakovaně žádaly o jejich vrácení. Před rokem oslovily eurokomisaře pro pracovní místa a sociální práva Nicolase Schmita. Ten jim odpověděl, že přesun peněz je možný. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) novinářům už dřív řekl, že by s převodem požadované sumy nesouhlasil.

„Situace je opravdu závažná. Jak v prevenci, tak v péči potřebujeme velkou podporu. Napsali jsme nový dopis vládě,“ uvedla Iva Kuchyňková z Iniciativy za rovnost, spravedlnost a lidská práva, která zastřešuje 35 organizací pro potřebné. Ty v listu píšou, že v ESF+ peníze „významně chybí“ a pokud se stav nezmění, nebude podpůrné služby pro lidi v tísni z čeho financovat. Poukazují na krizové období s covidovou epidemií, inflací, vysokými cenami potravin či energií i válkou a přílivem uprchlíků. Zmiňují růst počtu těch, kteří vyhledávají pomoc. „Jelikož během programového období nastalo zhoršení situace na trhu práce a prohloubení sociálního vyloučení, jsme přesvědčeni, že ČR by měla být připravena flexibilně provést přesuny mezi fondy a alokaci ESF+ navýšit,“ píše iniciativa vládě. Zástupci organizací na tiskové konferenci řekli, že stát si služby pro potřebné objednává, ale platí za ně nedostatečně. Dorovnat to mohou evropské peníze.

ČR může v letech 2021 až 2027 z Evropského sociálního fondu (ESF+) získat asi 2,4 miliardy eur (nyní asi 60,7 miliardy korun). Mají se využít na podporu zaměstnanosti, na sociální služby a začleňování, na budování kapacit pro výzkum a vývoj i na vzdělávání. Ministerstvo práce, pod které spadají sociální služby, rozděluje evropské dotace z ESF+ v programu Zaměstnanost+. Má v něm na sedmileté období 1,5 miliardy eur (nyní v přepočtu 37,9 miliardy korun).

Organizace navrhují využít třeba neutracené peníze z Národního plánu obnovy. Ministerstvo práce z něj má zhruba sedm miliard korun na budování dětských skupin. Na konci března byly schválené projekty zhruba za 340 milionů Kč. Je to pět procent přidělené částky, která se musí do dvou let vyčerpat. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) před nedávnem ČTK řekl, že pokud by se počet žádostí o peníze na zařízení pro děti nezvedl, bude se vláda snažit o přesun dotací do jiné oblasti. (ČTK)