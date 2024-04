Zapojení AI do výuky mají učitelům usnadnit nové materiály od Člověka v tísni

Usnadnit učitelům práci s umělou inteligencí (AI) a její zapojení do výuky má nová sada materiálů, kterou připravil vzdělávací program Jeden svět na školách (JSNS) organizace Člověk v tísni.

Na webu najdou zájemci návod, jak s umělou inteligencí ve výuce pracovat, příklady využití této technologie ve škole i informace o fungování AI. V tiskové zprávě to dnes uvedli zástupci vzdělávacího programu Jeden svět na školách organizace Člověk v tísni.

„To, jestli se žáci a studenti naučí s nástroji umělé inteligence efektivně a bezpečně pracovat, ovlivní jejich budoucí pracovní uplatnění, občanský i soukromý život. Většina škol není na výuku s AI ale zatím vůbec připravena. Naše nabídka nových materiálů cílí především na vyučující, kteří s takovou výukou chtějí začít nebo mají toto rozhodnutí teprve před sebou,“ řekl ředitel programu Jeden svět na školách Karel Strachota.

Vyučující na webu najdou plán hodiny s videem o tom, jak umělá inteligence myslí, společně s praktickými aktivitami, které mohou ve výuce využít. Další aktivity najdou zájemci na portálu jsns.cz u již existujících lekcí, které se věnují například moderním československým dějinám, mediálnímu vzdělávání nebo lidským právům. Průvodce je podle zástupců organizace zaměřený především na učitele středních škol, případně vyšších ročníků základních škol. Týká se neplacených verzí nástrojů umělé inteligence pro generování textu.

„Při tvorbě materiálů jsme kladli maximální důraz na praktickou využitelnost všech vzniklých aktivit a jejich srozumitelnost. Na přípravě aktivit se podíleli vyučující, kteří již mají s AI nástroji určitou zkušenost. Nové aktivity byly zároveň testovány v různorodých třídách,“ řekl Strachota.

Umělou inteligenci považuje za přínos pro výuku sedmdesát procent středoškoláků, vyplývá z dříve publikovaného průzkumu programu Jeden světa na školách. To, že ve škole umělou inteligenci ve výuce používají a jsou spokojeni, uvedlo dvanáct procent. Dalších osm procent uvedlo, že AI ve výuce mají, ale přáli by si ji využívat více. „Více než polovina studentů by uvítala častější užití AI a necelá polovina dotazovaných se přiklání k názoru, že by AI mohla nahradit některé části výuky,“ řekl Strachota. (ČTK)