Vychází nová kniha Czechy. To nevymyslíš. Je to příběh o zemi a lidech, kteří skutečně věří, že žijí na tom nejlepším místě na Zemi. Je to pravda? Už zítra si bude v Knihovně Václava Havla s autorem knihy Aleksanderem Kaczorowskim povídat vědecký redaktor Deníku N Petr Koubský. Při této příležitosti proběhne křest knihy. Na místě ji bude možné zakoupit a nechat autorem i podepsat.