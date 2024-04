Přijdou další mrazivé noci, varuje ČHMÚ, na horách nasněží až čtyřicet centimetrů

Mráz, který může poškodit vzešlou zeleninu nebo kvetoucí ovocné stromy, se vrátí v noci na pátek, mrznout bude v Česku i v noci na neděli a na pondělí. Na horách napadne až čtyřicet centimetrů sněhu, varoval dnes Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Pod nulu na části území teploty klesaly už v noci na dnešek, sněžení na Šumavě zkomplikovalo dopravu.

Do Česka podle meteorologů proudí studený vzduch od severu, mráz v noci na pátek očekávají na většině území. Teploty budou klesat k minus dvěma stupňům Celsia, ve východní polovině území až k minus čtyřem stupňům. „Po přechodně teplejší sobotní noci očekáváme další mrazivé noci v neděli 21. dubna a v pondělí 22. dubna,“ uvedl Josef Hanzlík z ČHMÚ.

Sněžení do Česka přinese tlaková níže postupující v pátek a v sobotu přes Německo a Polsko. V polohách nad 800 metrů nad mořem napadne patnáct až čtyřicet centimetrů sněhu. „Sněžit začne v pátek v ranních hodinách, nejvíce sněhu, v maximu až 25 centimetrů, napadne do sobotního rána na jihozápadním návětří Šumavy a hor na severu území. Během sobotního dopoledne přejde sněžení do sněhových přeháněk, které budou v horských oblastech intenzivnější, napadne dalších deset až dvacet centimetrů, nejvíce na severním návětří pohraničních hor,“ popsal Hanzlík. Sněhové přeháňky podle něj budou slábnout a ustávat v sobotu večer a v noci na neděli.

V noci na dnešek mrzlo v místech s jasnou oblohou, tedy v pásu od jižní Moravy po Jeseníky, Krkonoše a Jizerské hory, vyplývá z informací ČHMÚ na sociální síti X. Teplota klesla například v Jihlavě na minus tři stupně Celsia, ještě o stupeň méně naměřili ve Velkém Meziříčí na Žďársku a Přibyslavi na Havlíčkobrodsku. Největší mráz hlásí Jizerka na Jablonecku, kde teploměr v noci na dnešek ukázal minus osm stupňů Celsia. (ČTK)