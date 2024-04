Vedení Prahy chce po vládě změnu systému financování sociálních služeb

Vedení Prahy poslalo vládě a některým ministrům dopis, ve kterém požaduje změnu způsobu financování sociálních služeb. Současný systém prostřednictvím takzvaného směrného čísla považuje za nespravedlivý, povede podle něj k tomu, že Praha nebude mít v budoucnu peníze na financování sociálních služeb.

Cílem města je, aby byl systém spravedlivější a zohlednil potřeby Prahy. Novinářům to dnes řekla náměstkyně primátora Alexandra Udženija (ODS). Město financuje sociální služby 4,7 miliardami korun, z čehož je 56 procent z rozpočtu města a přes dvě miliardy dostane od státu.

„Cílem naší iniciativy je dosáhnout spravedlivého a transparentního modelu financování sociálních služeb, který zohlední unikátní postavení Prahy a její nadstandardní potřeby. V Praze se potýkáme s řadou specifik sociálních služeb, včetně nárůstu počtu seniorů, osob bez domova a uprchlíků. To vše vyžaduje adekvátní finanční podporu ze strany státu,“ řekla Udženija.

Zmíněné směrné číslo bylo zavedeno v roce 2014, kdy financování služeb převzaly od státu kraje. „Od té doby se s tímto číslem neudělalo nic a není to dobře nastavené,“ řekla Udženija. V praxi to podle ní funguje tak, že město dostává stále stejnou částku, ale přibývá služeb. Ty, které v systému již jsou, tak dostanou následně méně peněz, neboť částka je stejná, ale příjemců víc, podotkla.

Podle ní při zavádění systému ministerstvo práce a sociálních věcí nezohlednilo některé aspekty, mimo jiné počet obyvatel nad 65 let nebo počty bezdomovců či uprchlíků. Ministerstvo nepřihlédlo ani k průměrné výši mezd a k tomu, že v ostatních krajích nemají problém sehnat pracovníky do sociálních služeb, zatímco Praha jej má, dodala.

Vedení Prahy po ministerstvu a vládě podle Udženije nechce, aby změnilo systém tak, že z celkové vyplácené sumy, dalo Praze více peněz a ostatním krajům ubralo. „To není cesta, změnit se musí systém. Pokud to ale zůstane tak, jak to je, tak pro Prahu je situace neudržitelná, nebudeme moci rozšiřovat služby, zapisovat nové služby, nebudeme na to mít peníze,“ řekla Udženija. (ČTK)