Kratom by se mohl dostat mezi doplňky stravy s omezením prodeje, uvedl Válek

Kratom by se mohl dostat mezi doplňky stravy s omezením prodeje, jako je u alkoholu. Při sněmovních interpelacích to dnes řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Jde podle něho o jeden ze tří způsobů, jak současnou volnou dostupnost této látky pocházející z tropické rostliny řešit.

Vláda odmítla loni v červenci zařazení kratomu na seznam zakázaných návykových látek.

Téma kratomu se dostalo na plénum písemnou interpelací Marka Nováka (ANO), jenž poukazoval na to, že se o kratomu bezvýsledně mluví dva roky. „Je jasně prokázáno, že užívání kratomu poškozuje vývoj dětí,“ řekl.

Válek připomněl loňský verdikt vlády a uvedl, že ministerstvo zdravotnictví aktuálně navrhlo, aby ministerstvo zemědělství zařadilo kratom mezi doplňky stravy. „Jde o řešení regulace trhu s kratomem bez zbytečné penalizace jeho držitelů,“ uvedl ministr. Další možností, jak nakládání s kratomem upravit, je rychlé přijetí novely, jež má rozlišit látky podle rizikovosti. U méně rizikových by umožnila kontrolovaný prodej výhradně dospělým lidem. „Pokud se nic nepodaří, tak nezbude než zase žádat vládu o zařazení na seznam (návykových látek),“ podotkl ministr.

Novela o návykových látkách je ve Sněmovně před závěrečným schvalováním. Bude podléhat souhlasu Evropské komise. Válek poznamenal, že Evropská komise by musela schválit i zařazení kratomu na seznam zakázaných návykových látek, jinak by neplatilo. „Bohužel WHO (Světová zdravotnická organizace) a odborné evropské společnosti nevyslovily doporučení, aby byl kratom takto hodnocen,“ řekl ministr. Připomněl, že se tato látka v mnoha zemích legálně používá, a to i k „paramedicínským účelům“.

V souvislosti s tím, že se sněmovní projednávání předlohy o návykových látkách protahovalo, vláda zařadila v polovině února na seznam návykových látek HHC, HHC-O a THCP, a to s platností do konce roku. Evropská komise rozhodnutí kabinetu potvrdila. Před několika týdny ministerstvo zdravotnictví navrhlo rozšířit seznam o dalších sedm látek odvozených od HHC a THCP. (ČTK)