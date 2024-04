Rada bezpečnosti by se v pátek mohla vyslovit k palestinskému členství v OSN

Rada bezpečnosti OSN má v plánu v pátek hlasovat o palestinské žádosti o plné členství v OSN. Spojené státy, které jsou blízkým spojencem Izraele, podle agentury Reuters pravděpodobně žádost zablokují, jelikož by v praxi znamenala uznání palestinského státu.

Hlasovat o návrhu rezoluce, která 193člennému Valnému shromáždění OSN doporučuje „uznat Stát Palestina jako člena OSN“, se Rada bezpečnosti podle informací Reuters chystá v pátek v 15.00 místního času (21.00 SELČ).

K tomu, aby se o žádosti hlasovalo na plénu VS OSN je v 15členné Radě bezpečnosti zapotřebí získat alespoň devět hlasů pro, přičemž žádný z pěti stálých členů, kterými jsou Británie, Čína, Francie, Rusko a USA, nesmí uplatnit právo veta. Podle diplomatů, na které se odkazuje Reuters, by přijetí Palestiny do OSN mohlo podpořit až 13 členů Rady bezpečnosti, což by USA přimělo použít své veto.

Pokud by však RB přijetí doporučila, dostalo by se ke konečnému slovu Valné shromáždění OSN. Pro přijetí nového státu se musejí vyslovit dvě třetiny tohoto shromáždění.

Palestina v roce 2011 usilovala o plné členství v Organizaci spojených národů. Nakonec ale nezískala podporu v RB OSN. V roce 2012 získala ve světové organizaci status pozorovatele. (ČTK)