Cermat: I letos hodnotí část odpovědí uchazečů o studium na SŠ umělá inteligence

Část odpovědí uchazečů u jednotné přijímací zkoušky hodnotí i letos umělá inteligence. Počítač u některých úloh nahrazuje jednoho ze dvou hodnotitelů, odpovědi hodnotí vždy alespoň jeden člověk.

Informoval o tom Miroslav Krejčí, ředitel státní organizace Cermat, která je za přijímací řízení zodpovědná. V loňském roce patřila umělá inteligence podle Krejčího mezi nejlepších pět učitelů z hlediska spolehlivosti hodnocení.

Přijímací zkoušky na čtyřleté maturitní obory skládali v pátek a pondělí žáci devátých tříd základních škol. Uchazeči o víceletá gymnázia dělali zkoušku v úterý, druhý termín byl dnes.

Odpovědi uchazečů podle Krejčího hodnotí pro Cermat několik set učitelů. „Každý konkrétní obdélníček dostanou nezávisle na sobě dva učitelé. Když ho obodují stejně, tak je to považováno za správně obodovanou odpověď. Když obodují různě, tak to jde zaměstnancům Cermatu, aby rozhodli o tom, jaká je správná odpověď, kdo z nich měl pravdu,“ řekl Krejčí. „Umělá inteligence do tohoto procesu vstupuje jako jeden z učitelů,“ dodal.

Z testů, které dělali uchazeči o čtyřleté maturitní obory a nástavby v pátek a pondělí, ohodnotila podle Krejčího umělá inteligence 650 000 odpovědí žáků v matematice a 480 000 v češtině. „Loni patřila (umělá inteligence) celkově mezi nejlepších pět učitelů, co se týká spolehlivosti,“ řekl Krejčí. K jednotné přijímací zkoušce se letos podle dat organizace Cermat přihlásilo asi 121 000 uchazečů, zhruba o 5000 víc než loni. (ČTK)