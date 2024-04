Chorvaté dnes hlasují v předčasných parlamentních volbách, kterým předcházela vyhrocená kampaň mezi premiérem Andrejem Plenkovičem a jeho dlouholetým politickým rivalem, prezidentem Zoranem Milanovičem.

Favoritem je Plenkovičovo středopravé Chorvatské demokratické společenství (HDZ), podle průzkumů však může mít potíže získat vládní většinu.

Plenkovičova vláda v posledních měsících čelila protestům opozice, která ji vinila mimo jiné z korupce a vadilo jí jmenování kontroverzního soudce Ivana Turudiče do funkce nejvyššího státního zástupce. V polovině března pak Sabor schválil zkrácení volebního období o přibližně dva měsíce.

Prezident Milanović vzápětí po vyhlášení voleb šokoval politickou scénu v zemi oznámením, že povede kandidátku Sociálnědemokratické strany (SDP), jejímž byl dlouholetým předsedou. To následně zakázal ústavní soud s tím, že pokud chce hlava státu v parlamentních volbách kandidovat či se zapojovat do kampaně, musí nejprve odstoupit z prezidentské funkce. Milanović to však odmítl s tvrzením, že odstoupí až po případném volebním vítězství.

Poslední průzkumy veřejného mínění, které o víkendu zveřejnily televize Nova a RTL, ukazují na vítězství HDZ. Obě sondáže mu připisují 60 křesel ve 151členném Saboru. Na druhém místě by se 41 až 44 mandáty skončila sociálními demokraty vedená středolevá koalice Řeky spravedlnosti, jejíž kampaň navzdory verdiktu ústavního soudu neformálně vedl Milanović. Třetí nejsilnější politickou silou je podle průzkumů národně-konzervativní až krajně pravicové Vlastenecké hnutí (DP) s 15, respektive 13 mandáty. Levicově-zelená strana Můžeme by mohla získat osm až 11 poslanců, pravicově populistická koalice stran Most a Suverenisté devět až 13 mandátů. Šanci na překročení pětiprocentního prahu má také několik dalších regionálních či liberálních stran.

Jazýčkem na vahách při povolebním vyjednávání by podle pozorovatelů mohla být koalice Most a Suverenisté. Významnou úlohu při sestavování vlády mohou sehrát také hlasy národnostních menšin v Chorvatsku a rovněž Chorvatů, kteří mají občanství a současně trvalé bydliště v zahraničí, v první řadě v Bosně. Dohromady mají menšiny a zástupci chorvatské diaspory 11 rezervovaných křesel. (ČTK)