Sehnat za rok milion kusů munice pro Ukrajinu je podle Fialy realistické

Sehnat v rámci české iniciativy do roka další milion kusů dělostřelecké munice pro Ukrajinu je podle premiéra Fiatly realistické. Fiala novinářům v úterý v závěru své dvoudenní cesty do USA řekl, že věří, že se podaří podporu ještě zvýšit.

Fiala v projevu v Hudsonském institutu řekl, že díky české iniciativě na nákup munice pro Ukrajinu se již podařilo sehnat 500 000 kusů dělostřelecké munice. Na dotaz později upřesnil, že na 180 000 kusů munice už jsou smlouvy, dalších 300 000 kusů je Česko schopné velmi reálně zajistit. „Díky naší aktivitě a kontaktům se podařilo tyto dodávky uskutečnit,“ řekl Fiala.

Ve Spojených státech podle něj rezonuje to, že relativně malá středoevropská země může svými aktivitami výrazně pomoci. Není podle něj důvod, proč by do roka nemohlo být reálné sehnat další milion kusů. „Ten milion kusů je to, co by bylo možné. Musíme se snažit, abychom v podpoře pokračovali a měli dost finančních prostředků,“ řekl.

Na základě rozhovorů se zahraničními partnery je přesvědčený, že podporu je možné postupně navyšovat. „Je to velmi realistický odhad,“ dodal. Jednotlivé státy si podle něj uvědomují, jak složitá je nyní situace Ukrajinců a že je třeba v podpoře pokračovat.

Muniční iniciativu předseda české vlády popsal jako snahu zajistit nákup munice z třetích zemí, dokud ji nebudou dostatek vyrábět státy na Západě. „Máme know-how, kontakty a zkušenosti,“ poznamenal Fiala. K nákupu se dosud podle údajů české vlády a médií připojila dvacítka zemí od Kanady přes Německo, Polsko, Lotyšsko, Litvu, Estonsko, Belgii, Finsko, Portugalsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Nizozemsko či Lucembursko až po Island nebo Slovinsko. (ČTK)