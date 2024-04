Spojené státy uvalí nové sankce na Írán, uvedl Bílý dům

Spojené státy uvalí nové sankce na Írán po jeho víkendovém útoku proti Izraeli. Cílit mají mimo jiné na výrobu raket a dronů, uvedl podle agentur poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jake Sullivan. Očekává, že se spojenci budou krok USA brzy následovat.

Írán v noci ze soboty na neděli vypustil stovky bezpilotních letounů a raket směrem k Izraeli. Ten s pomocí spojenců naprostou většinu ze stovek přilétajících objektů zničil, útok tak nezpůsobil významné škody. Tento bezprecedentní útok byl reakcí na úder připisovaný Izraeli proti íránskému konzulátu v Damašku z 1. dubna.

„V nejbližších dnech Spojené státy uvalí nové sankce zaměřené na Írán, včetně jeho dronových a raketových programů“, citovala ze Sullivanova prohlášení v úterý místního času agentura AFP. Cílem sankcí budou podle něj také íránské Revoluční gardy a ministerstvo obrany.

Již v úterý oznámil šéf unijní diplomacie Josep Borrell, že Evropská unie začne v reakci na žádosti některých členských států pracovat na rozšíření sankcí proti Íránu. Návrh by podle Borrella rozšířil sankční režim, jehož cílem je omezit dodávky íránských bezpilotních letounů do Ruska, tak, aby zahrnoval i dodávky střel a mohl by se vztahovat i na dodávky prostředníkům na Blízkém východě. (ČTK)