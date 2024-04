Agenti amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) loni v prosinci vyslýchali politika německé strany Alternativa pro Německo (AfD) Maximiliana Kraha kvůli jeho kontaktům na Rusko. Informovaly o tom dnes televize ZDF a magazín Der Spiegel.

Stalo se to, když chtěl Krah odletět ze Spojených států. Výslech se týkal jeho kontaktů v Rusku a jeho chatové konverzace s někdejším ukrajinským poslancem Olehem Vološynem, kterého Ukrajina obvinila z vlastizrady. Tento politik figuruje na americkém sankčním seznamu kvůli snahám o destabilizaci Ukrajiny.

Krah, který vede kandidátku AfD do evropských voleb, informace o výslechu potvrdil. „Na hranici se mě ptali, jestli znám pana Vološyna, a já jsem řekl, že ano,“ uvedl politik AfD. Šlo podle něho o konverzaci na chatu z roku 2020, kdy v jedné ze zpráv Vološyn anglicky napsal, že „jsme vyřešili problém s našimi kompenzacemi za vaše technické výdaje, od května budou opět takové jako před únorem“.

Krah ovšem podle ZDF odmítá, že by nějaké takové platby přijímal. „Nikdy jsem od pana Vološyna nepřijal ani cent,“ řekl a tvrdí, že neví, co Vološyn ve své zprávě o kompenzacích měl na mysli.

ZDF uvádí, že Krah a Vološyn jsou dlouholetí přátelé. Krah například jel v roce 2021 na oslavu Vološynových narozenin do Kyjeva, v září 2019 se setkali na plese v Petrohradu.

Vološyn, který má podle ukrajinských médií ruské občanství, byl od roku 2019 poslancem za ukrajinskou proruskou stranu Opoziční platforma – Za život a podle informací médií krátce před ruským vpádem na Ukrajinu v roce 2022 uprchl pravděpodobně do Běloruska. Šéfem strany býval Viktor Medvedčuk, podnikatel a dlouhodobý přítel ruského prezidenta Vladimira Putina.

Medvedčuk údajně stál za internetovým portál Voice of Europe šířícím protiukrajinskou propagandu. Česko Medvedčuka a tento zpravodajský portál minulý měsíc zařadilo na svůj sankční seznam. Kromě Kraha rozhovory Voice of Europe poskytovala i dvojka na kandidátce AfD do eurovoleb, poslanec německého Spolkového sněmu českého původu Petr Bystroň. Podle Deníku N a německého Der Spiegel přes Voice of Europe přitékaly z Ruska pravicovým politikům, včetně těch z AfD. Bystroň i Krah popírají, že by za rozhovory obdrželi jakékoliv peníze nebo jiné odměny. (ČTK)