Navrhovaná pravidla pro nakládání s látkami typu kratom nebo konopí s nízkým obsahem účinné složky THC jsou ve Sněmovně před závěrečným schvalováním. Novela má rozlišit látky podle rizikovosti.

U méně rizikových má umožnit kontrolovaný prodej výhradně dospělým lidem za stanovených podmínek a bez reklamy. Většina z předkladatelů poslanecké předlohy uplatnila při dnešním druhém čtení celkový pozměňovací návrh, jenž ale její původní cíle nemění. O podobě novely by zákonodárci mohli hlasovat v květnu.

Protože se sněmovní projednávání regulace takzvaných psychomodulačních látek protahovalo, vláda s platností do konce roku zařadila HHC a další konopné deriváty na seznam zakázaných návykových látek. Jejich prodej teď není možný a držení většího než malého množství je trestné. Nynější návrh zákona bude podléhat souhlasu Evropské komise, autoři připouští možné potíže. Někteří poslanci z řad kritiků tvrdí, že novela přinese legalizaci drog, od zastánců zaznívá argument, že úplná prohibice nefunguje.

Předloha předpokládá, že vedle seznamu zakázaných omamných látek budou existovat další dva. Jeden by obsahoval takzvané zařazené psychoaktivní látky s neznámými zdravotními dopady, kam by spadaly všechny nové takové látky. Jejich prodej by nebyl možný a nejprve by se, před přeřazením na jiný seznam, až dva roky zkoumaly. Další seznam by obsahoval psychomodulační látky s nízkým zdravotním rizikem. Rozřazení by předkládalo vládě podle celkového pozměňovacího návrhu ministerstvo zdravotnictví s odborníky Státního zdravotního ústavu a vládního odboru protidrogové politiky.

Výrobky s psychomodulačními látkami by si mohli podle novely kupovat výhradně dospělí lidé ve specializovaných prodejnách, do nichž by nesměly děti. Zboží by nemohlo napodobovat hračky nebo cukrovinky. Zákaz by platil pro prodej prostřednictvím automatů. Pro internetový prodej zákon stanoví omezení, hlavně povinnost ověření věku při prodeji i výdeji. Poslanec ANO Marek Novák navrhl, aby on-line prodej možný nebyl.

„Oproti alkoholu a tabáku není umožněno prodávat psychomodulační látky v prodejně potravin nebo v trafice. Užívání psychomodulačních látek může být dále omezeno obecně závaznou vyhláškou obce,“ stojí v důvodové zprávě. Zakázán by byl přeshraniční prodej a vývoz. Export s regulací chce umožnit pozměňovacím návrhem Jakub Michálek (Piráti), jinak podle něho šlo o rozpor s evropským právem.

Dodržování podmínek prodeje psychomodulačních látek by kontrolovala Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Na zákaz reklamy by dohlížela Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Distributoři psychomodulačních látek i jejich prodejci by museli mít povolení, které bude vydávat ministerstvo zdravotnictví. Správní poplatek za zahájení řízení o vydání povolení k nakládání s těmito látkami má činit 200 000 korun. Stejný by byl za každý e-shop a 20 000 korun by hradil prodejce za povolení pro každou provozovnu.

Poslanci k novele předložili několik dalších úprav. Poslanec ODS Petr Fifka navrhl rozšíření zákazu prodeje a podávání tabákových a obdobných výrobků včetně třeba elektronických cigaret a nikotinových sáčků dětem. Zákaz by se týkal také jejich bezplatného přenechání a přenechání formou protiplnění. Úprava podle Fifky reaguje na „alarmující stav stále se snižujícího věku prvního kontaktu dětí a mládeže s návykovými látkami“. Zdenka Němečková Crkvenjaš (ODS) chce uzákonit zákaz prodeje všech výrobků obsahujících nikotin, tedy i jakýchkoli nových, dětem. Skupina poslanců kolem Jana Bureše (ODS) navrhla umožnit léčbu psilocybinem, obdobně jako je tomu u léčebného konopí. (ČTK)