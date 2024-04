Studie: Ředitelé škol nemají prostor na pedagogickou činnost, decentralizované školství je zbytečně drahé

Ředitelé základních a mateřských škol v Česku věnují nepedagogickým činnostem podle studie VŠE až osmdesát procent svého času. To má podle studie negativní vliv na kvalitu vzdělávání.

Jeden z autorů studie, Jakub Fischer, na dnešní tiskové konferenci řekl, že měsíční náklady základních škol na žáka jsou v případě největších škol, které mají více než 500 žáků, oproti nejmenším školám, jež mají méně než padesát žáků, desetkrát nižší.

„Cílem není ušetřit, ale relokovat úspory tak, aby bylo vzdělávání kvalitnější a celý systém efektivnější,“ upozornil děkan Fakulty informatiky a statistiky VŠE.

Studie, do níž se zapojilo téměř 2000 mateřských a základních škol, navrhla tři scénáře, které by pomohly jak s finančními úsporami, tak se snížením zátěže ředitelů nepedagogickými činnostmi.

První varianta obsahuje pouze sdílení některých nepedagogických služeb. Podle propočtů by přinesla v rámci obvodu obce s rozšířenou působností úsporu asi 890 tisíc korun měsíčně.

Druhá varianta počítá kromě sdílení nepedagogických služeb také se sloučením škol zřizovaných jedním zřizovatelem. Třetí možností je sloučení škol při dodržení minimálního počtu 250 žáků.

V rámci místních školských správ by podle studie měl fungovat jeden ředitel, územní metodici, pedagogičtí lídři a učitelé, kteří by se jeden den v týdnu věnovali takzvané profesní učící skupině. Zároveň by si jednotlivé školy ponechaly své ředitele, kteří by ale neměli funkci statutárního orgánu a mohli by se věnovat pedagogické činnosti.

Slučování škol, které studie navrhla, by bylo pouze administrativní, nikoliv fyzické. V praxi by to znamenalo, že se žáci budou učit ve stejných budovách, ale ne každá škola by měla samostatné IČO a s tím spojené povinnosti.

Spoluautor studie Petr Mazouch doplnil, že samotné snížení nepedagogických nákladů nevede ke zlepšení kvality školství. Nejdůležitější je podle něj soustředit se na vzdělávání učitelů.

„V Česku máme spoustu školení a seminářů, zaostáváme ale v přípravě učitelů společně s mentorem a ve fungování profesních učících skupin. Důležité jsou i plány pedagogického rozvoje škol a průběžné a systematické vyhodnocování současného stavu. Zapojit se musí všechny školy ze všech krajů, ne jen ty nejlepší,“ podotkl.

Daniel Prokop z PAQ Research poznamenal, že ačkoliv dlouhodobě investujeme do inkluze ve školství, přesto máme ve srovnání se zbytkem Evropy velké socioekonomické nerovnosti ve vzdělávání. A to i v rámci jednoho regionu, což souvisí s mírou chudoby v dané oblasti, například s četností exekucí.

„České školství je roztříštěné a musí se to řešit. Jde jak o peníze, tak o řízení škol a jejich fragmentaci. Z našich dat vyplývá, že i v oblastech s horší socioekonomickou situací lze při správném vedení dosáhnout ve školách zlepšení. Příkladem může být Litvínov nebo Kadaň,“ podotkl.