V Baltimoru záchranáři našli tělo dělníka, pokračuje odklízení trosek mostu

Američtí záchranáři tři týdny po zřícení mostu u přístavu ve městě Baltimore našli tělo čtvrtého ze šesti latinskoamerických dělníků, kteří při nehodě přišli o život. V přístavu mezitím pokračuje odklízení stovek tun trosek ve snaze do konce května otevřít zablokovaný plavební kanál.

Most Francis Scott Key Bridge, který tvořil jakousi bránu do jednoho z největších amerických přístavů, se zřítil 26. března poté, co do jeho pilíře kvůli výpadku energie narazila loď naložená kontejnery. Na mostě bylo v tu chvíli osm dělníků z Mexika, Hondurasu, Guatemaly a Salvadoru, kteří opravovali vozovku. Šest z nich zahynulo, záchranáři ale do tohoto týdne nalezli jen tři těla.

„Našlo se tělo Carlose Daniela Hernándeze, Mexičana, který pracoval na mostě Key Bridge v Baltimoru,“ řekla v noci na dnešek mexická ministryně zahraničí Alicia Bárcena. „Carlos Daniel symbolizuje naše mexické dělníky v USA,“ dodala Bárcena.

Američtí záchranáři ve vlastním prohlášení doplňují, že tělo našli zaseklé ve stavebním vozidle, informovala agentura AFP. Doufají, že zbývající dva mrtvé najdou, až se podaří pokročit v odstraňování trosek mostu.

Za první tři týdny podle agentury AP krizové týmy z plavebního kanálu vytáhli přes 1000 tun oceli. Velitelé operace při pondělním brífinku uvedli, že práce je složitá, nebezpečná a postupuje pomalu. Část ocelové konstrukce po nárazu spočinula na singapurské nákladní lodi Dali, která zůstává na místě uvězněná. (ČTK)