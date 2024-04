V Česku začalo testování digitálních dovedností IT Fitness Test

V České republice dnes začal třetí ročník mezinárodního testování digitálních dovedností. Test IT Fitness Test V4 a Ukrajina ověřuje znalosti mimo jiné z internetu, kyberbezpečnosti nebo kancelářských nástrojů. Letošní novinkou je zjišťování znalostí umělé inteligence.

Testování potrvá on-line na webu IT Fitness Test do letošního října. Novinářům to dnes řekli zástupci pořadatelů a státních institucí. Test pořádá Asociace pro aplikovaný výzkum v IT (AAVIT) a Česko.Digital. Loňského ročníku se v Česku zúčastnilo 88 695 především žáků a učitelů, z nichž 74 207 test dokončilo. Test se koná i v zemích visegrádské čtyřky a na Ukrajině.

Test je podle vicepremiéra pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) důležitý pro zjišťování digitálních znalostí obyvatel. „Jestli chceme digitalizovat, musíme vědět, pro koho to děláme. Není to jen pro žáky a studenty, ale pro širokou veřejnost. Pochopení našich digitálních dovedností je krokem k jejich zlepšení. Bez jasného přehledu, kde jsou naše mezery, je těžké posunout se vpřed,“ řekl ve videopříspěvku.

Test má pět kategorií, týkají se internetu, kyberbezpečnosti a počítačových systémů, řešení komplexních úloh, kancelářských nástrojů a nástrojů pro spolupráci a sociální sítě. Primárně se zaměřuje na žáky a studenty základních a středních škol a učitele. Průměrně zabere 45 minut a má dvě varianty. Testování skončí v říjnu, v listopadu organizátoři představí výsledky a v lednu 2025 vydají souhrnnou publikaci.

Loni se zapojila třetina základních a dvě třetiny středních škol. Výsledky účastníci neuvidí hned, aby je nemohli předávat dalším lidem. Podle ředitele AAIVT Jaromíra Hanzala je cíl pro letošek zvýšit počet testovaných na 100 000. Zapojit chce zejména více učitelů než loni, kdy jich bylo asi 6000. Proti loňsku jsou v testu navíc otázky o umělé inteligenci.

Digitální znalosti jsou podle zástupců státních institucí dnes pro celou společnost nutností. „Je důležité vědět, jak na tom s digitálními dovednostmi jsme. Výsledek testu může sloužit i jako vodítko ke změnám a úpravám vzdělávacího systému a jeho rozvoji,“ řekl zmocněnec pro digitalizaci ministerstva školství Martin Úlovec. Rozvoj takzvané digitální gramotnosti je podle něj důležitý u studentů i dospělých. „Digitální technologie budou hrát čím dál větší roli při uplatnění na pracovním trhu,“ dodal.

Loni se testování v Česku zúčastnilo 34 815 žáků základních a 33 194 studentů středních a vysokých škol. Průměrná úspěšnost žáků ZŠ byla 53 procent a u studentů SŠ to bylo 54 procent. Účastníci měli podle Hanzala slabší výsledky v kancelářských nástrojích jako tabulkové procesory a podobně.

Testování digitálních znalostí se koná zároveň v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku a na Ukrajině. V Česku je potřetí, poprvé se uskutečnilo v roce 2011 na Slovensku. Za 12 let se do něj zapojilo téměř 550 000 účastníků. (ČTK)