V řecké Olympii byl zapálen oheň pro olympijské hry v Paříži. Nosiči pochodní nyní vyrazí na 5000 km dlouhou cestu po Řecku. Poté se oheň vydá do 64 francouzských teritorií v zámoří. Do Francie má olympijský oheň dorazit 8. května, samotné hry začnou 26. července. (AFP)

Paris 2024 flame to be lit in Olympia, will kick off 12,000 km journey

— FRANCE 24 (@FRANCE24) April 16, 2024