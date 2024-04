Historickou budovu dánské burzy v centru Kodaně zachvátil požár

Historickou budovu dánské burzy cenných papírů v centru Kodaně zachvátil požár. Børsen byla postavena v 17. století a je jednou z nejstarších budov ve městě. V poslední době byla obestavena lešením a probíhala v ní rekonstrukce. (BBC)

Fire in the historic Børsen building in #Copenhagen where the iconic spire is now no more pic.twitter.com/uCrof7ztZl

— Sean Coogan (@Cooganhagen) April 16, 2024