Vítr v hradeckém kraji lámal stromy, na Náchodsku najel do stromu vlak

Silný vítr v noci na dnešek v Královéhradeckém kraji lámal stromy. Hasiči zasahovali u 17 událostí. U Studnice na Náchodsku najel vlak bez cestujících do spadlého stromu. Všechny události se obešly bez zranění. Energetici zaznamenali kvůli silnému větru jednu poruchu na vedení vysokého napětí na Trutnovsku.

Silný vítr zasáhl celý Královéhradecký kraj. Stromy popadané na silnice hasiči odstraňovali například v Borohrádku na Rychnovsku, v Jestřebí a ve Vysokově na Náchodsku, v Dětenicích a Sekeřicích na Jičínsku, ve Dvoře Králové nad Labem. V Čejkovicích u Jičína hasiči odstraňovali myslivecký posed, který spadl na silnici.

Dnes by měl v Královéhradeckém kraji vát mírný západní vítr o rychlosti 15 až 25 kilometrů v hodině. V nárazech by mohl mít rychlost až 55 kilometrů v hodině. K večeru by měl vítr slábnout, informovali meteorologové. (ČTK)