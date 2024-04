Praha rozdělí téměř 455 milionu korun na podporu sportu a tělovýchovy

Praha poskytne 454,65 milionu korun na podporu sportu a tělovýchovy, což je meziročně o 66,65 milionu korun více. Peníze půjdou na sportovní projekty a akce sportovních klubů ve městě. Cílem je větší dostupnost sportu pro Pražany.

„Tím, že jsou ty sporty dotované, to děti a mládež vyjde levněji, než kdyby platily celkovou zátěž, která ten klub stojí. Takže se bude více sportovat,“ řekl radní Antonín Klecanda (STAN). Dodal, že město uvažuje, že do budoucna by granty mohly jít více za jednotlivými dětmi a sportovci.

Peníze jsou rozděleny například mezi systémový rozvoj sportu dětí a mládeže, investice a provoz sportovních zařízení, sportovní akce nebo sportovní činnosti pro hendikepované. Žadatelé mohou podporu čerpat také na stroje a sportovní potřeby.

Dotaci získají některé kluby, mezi ně patří například Rugby klub Petrovice, Sokol Dolní Počernice, Tenisový klub Hanspaulka, Veslařský klub Smíchov, Český taneční svaz, Atletický sportovní klub Slavia Praha a další. (ČTK)