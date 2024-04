Americká FBI spustila vyšetřování lodní havárie v Baltimoru

FBI zahájila kriminální vyšetřování zříceného přístavního mostu v americkém Baltimoru. Bude se zabývat mimo jiné tím, zda posádka lodi, která narazila do pilíře, při vyplutí věděla o závažných problémech plavidla. S odvoláním na dva informované činitele to napsal deník Washington Post.

Američtí představitelé po incidentu z 26. března uváděli, že nevidí důkazy o úmyslném zasažení mostu, ovšem hodlají hnát k odpovědnosti aktéry, kteří budou považovaní za potenciální viníky jeho zničení. Samostatné vyšetřování vede Národní úřad pro bezpečnost v dopravě (NTSB), jehož šéfka Jennifer Homendy minulý týden řekla, že experti se soustředí na problémy s elektřinou na nákladní lodi Dali.

Plavidlo singapurské společnosti v brzkých ranních hodinách narazilo do pilíře mostu Francis Scott Key Bridge poté, co nad ním posádka ztratila kontrolu. Ocelová konstrukce mostu se během několika okamžiků zřítila do ústí řeky Patapsco, což ochromilo provoz v jednom z nejrušnějších amerických přístavů.

Úřady podle informací WP mapují události před ztrátou pohonu lodi, přičemž na kauzu dohlíží federální prokuratura ve státě Maryland. FBI ani americké ministerstvo spravedlnosti se k informaci o zahájení kriminálního vyšetřování ihned nevyjádřily, stejně jako provozovatelé a majitelé lodě Dali, napsal list. (ČTK)