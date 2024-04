Lidé asi budou moci vystavovat i elektronické plné moci

Lidé asi budou moci vystavovat plné moci také v elektronické podobě. Novinku přinese vládní novela zákona o základních registrech, kterou senátní výbory ústavně-právní a pro veřejnou správu doporučily schválit. Horní parlamentní komora o předloze rozhodne ve středu.

Novela má uzákonit registr zastupování. Lidem má sloužit k elektronickému vystavování plných mocí a vytvoří pro ně i centralizovaný systém, do něhož budou mít přístup další úřady. Lidé využijí systém v situaci, kdy budou někoho zastupovat nebo když udělí plnou moc někomu, kdo naopak bude zastupovat při kontaktu s úřady je, například účetní při podání daňového přiznání.

Vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti) už dříve řekl, že stát by měl registr spustit od července. Propojí se s dalšími systémy veřejné správy. „V první linii se nabízí ministerstvo dopravy a ministerstvo práce a sociálních věcí,“ řekl.

V registru zastupování bude plná moc až do jejího odvolání nebo do skončení platnosti. Budou v něm také formuláře plných mocí pro různé účely. Zmocnitel navíc může plnou moc kdykoli odvolat, papírový dokument však přetrvává. V případě digitálních plných mocí by takové případy podle vicepremiéra nastávat neměly. Přínosem je podle Bartoše také zvýšení právní jistoty.

Letošní náklady související s registrem zastupování by měly činit nejvýše zhruba 205 milionů korun a příští rok 76 milionů korun. Pro další dva roky uvádí důvodová zpráva náklady vždy až zhruba 34 milionů korun. (ČTK)