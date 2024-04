Praha dá na dotace na integraci cizinců 16 milionů korun

Žadatelé o dotaci na projekty integrace cizinců si mezi sebou rozdělí 16,07 milionu korun od pražského magistrátu. Původně město na dotace vyčlenilo téměř 20 milionů korun, což je meziročně stejně, ale některé žádosti byly vyřazeny, a rozdělená částka se tak snížila.

Příjemci peněz je mohou použít na projekty ve dvou kategoriích. V první kategorii jde o aktivity na podporu integrace cizinců, což zahrnuje kulturní, společenskou a osvětovou činnost, jazykovou přípravu a komunitní práci. Druhá kategorie je publikační činnost a audio/video nahrávky související se vztahem k integraci cizinců v Praze.

Na magistrát dorazilo celkem žádostí, větší část jich byla zaměřena na první oblast. V ní odborná komise navrhla podpořit 74 z 92 zaslaných projektů. V druhé skupině přišlo 11 žádostí a magistrát čtyři z nich podpoří 570 000 korunami.

Ve schválených žádostech jsou například projekty na začlenění dětí cizinců do školních kolektivů, kurzy češtiny nebo pořádání kulturních festivalů. Magistrát podpoří také integraci uprchlíků z Ukrajiny do většinové společnosti. Vyplývá to z dokumentu, který schválili pražští radní.

Město v roce 2021 schválilo koncepci politiky Prahy k národnostním menšinám, která je platná do roku 2025. Podle ní chce magistrát podporovat kulturní, společenské a vzdělávací akce národnostních menšin v Praze. Cílem je zlepšovat komunikaci a vztah s většinovou společností a zároveň pomoci rozvíjet kulturní hodnoty a tradice menšin. (ČTK)