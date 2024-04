Zaměstnanci České televize se budou moci od 1. května obracet na externího ombudsmana. Bude stát mimo struktury ČT, aby se zaručila jeho nezávislost. Službu zprostředkuje společnost Motivate. Bude řešit otázky diskriminace, whistleblowingu, vztahů zaměstnavatel–zaměstnanec či jejich porušování.

„Česká televize je mimo jiné docela výrazná tím, že tady jsou lidé, kteří tu pracují desítky let. A i podezření, že mohou existovat nějaké vazby z minulosti, by mohlo některé lidi odrazovat od toho, aby šli a svěřili se. Takže od 1. května agendu interního ombudsmana přejímá externí kancelář. To bezpečné místo bude vně České televize,“ řekl generální ředitel ČT Jan Souček v rozhovoru se serverem Hlídací pes.

Veřejnoprávní televize na funkci vypsala výběrové řízení, ze kterého vzešla právě společnost Motivate.

Souček funkci ombudsmana avizoval již při svém loňském nástupu do funkce a mluvil o ní i v rozhovoru s Deníkem N.

Spouštěčem pro řešení této otázky se staly kauzy sexuálního obtěžování a bossingu v redakcích pořadů Reportéři ČT a 168 hodin.