Premiéra Petra Fialu dnes přijme americký prezident Joe Biden. Poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar Deníku N řekl, že ještě před návštěvou Bílého domu předseda vlády zamíří do centrály CIA, a to spolu se šéfy všech tří českých zpravodajských služeb. V rozhovoru se ptáme, jak vyjednávání o návštěvě probíhalo, o čem bude Fiala mluvit s Bidenem nebo co budou řešit s ředitelem CIA.