Německou fotbalovou Bundesligu poprvé ve své 120leté historii vyhrál Bayer Leverkusen, když porazil Brémy 5:0. Ukončil zároveň sérii 11 ligových titulů Bayernu Mnichov v řadě. (DW)

BREAKING

Bayer Leverkusen have won the Bundesliga for the first time in their history! 🤩

The end of Bayern Munich’s run of 11 consecutive German league titles 🏆#B04SVW pic.twitter.com/TMUKLOVCrH

— DW Sports (@dw_sports) April 14, 2024