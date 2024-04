Izraelská armáda se chystá povolat do operačních misí v Pásmu Gazy dvě záložní brigády. Podle izraelského tisku armáda oznámila, že jí to pomůže v dalším zajišťování bezpečnosti Izraele.

„Jejich povolání umožní pokračovat ve snaze dál bránit Stát Izrael, zajistit připravenost a zaručit bezpečnost jeho obyvatel,“ uvedla podle deníku The Times of Israel armáda ve stručném prohlášení. Brigáda v izraelské armádě čítá několik tisíc vojáků, uvedla dříve CNN, podle blízkovýchodního serveru Al-Monitor je to 3000 až 7000 vojáků.

Dříve tento měsíc Izrael stáhl některé své síly z Pásma Gazy s vysvětlením, že se budou připravovat na další operace na tomto území, včetně operací v oblastí Rafáhu na jihu.

Izrael během dneška pokračoval s nálety na Pásmo Gazy, uvedl s odvoláním na místní obyvatele list The New York Times. Oblast předtím zažila poprvé po šesti měsících od začátku izraelské ofenzivy relativně klidnou noc. Zatímco se Izrael bránil masivnímu útoku íránských dronů a raket, z oblohy nad Gazou zmizely izraelské vojenské letouny a drony.

Izraelci zahájili ofenzivu v Pásmu Gazy po teroristických útocích Hamásu z loňského října, při nichž na jihu Izraele zahynulo na 1200 lidí. Dalších zhruba 250 bylo odvlečeno na území Pásma Gazy. Při izraelské ofenzivě v Pásmu Gazy přišlo o život nejméně 33 729 Palestinců, uvedlo dnes ministerstvo zdravotnictví v pásmu ovládaném radikálním hnutím Hamás. (ČTK)