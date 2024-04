Izraelský prezident o íránském útoku: Je to vyhlášení války. Jsem si zcela jistý, že podnikneme kroky k ochraně našeho lidu

Izraelský prezident Isaac Herzog v rozhovoru pro Sky News uvedl, že Izrael po včerejším íránském úderu „zvažuje všechny možnosti“. „Je to vyhlášení války,“ řekl o útoku.

„Nyní, protože jsme zdrženliví, známe následky a vedeme jednání s našimi partnery, zvažujeme všechny možnosti. Jsem si ale zcela jistý, že podnikneme nezbytné kroky k ochraně a obraně našeho lidu. Nejsme žádní váleční štváči,“ sdělil Herzog s tím, že včerejší útok byl „jen dalším příkladem toho, jak Írán působí, šíří spoušť, teror a nestabilitu po celém světě“.

„Je nejvyšší čas, aby se svět postavil této říši zla v Teheránu a dal íránskému režimu jasně najevo, že to nemůže projít a že je to nepřijatelné,“ doplnil prezident. (Times of Israel)