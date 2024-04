Podle článku státní tiskové agentury Iranian Students News Agency zaměřil Írán svůj útok na izraelské vojenské zařízení na hoře Hermon a na leteckou základnu Nevatim. Právě odtud totiž podle Teheránu zahájil Izrael útok na íránský konzulát v syrském Damašku.

Ve sloupku dále stojí, že útok měl být odpovědí Íránu na několikaleté izraelské údery na íránské pozice v Sýrii a že na izraelská města íránské drony útočit neměly. „Izraelská města neměla být cílem této operace,“ uvádí článek. Zároveň ani jednou nezmiňuje sedmiletou beduánskou dívku, která byla podle Izraele jedinou zraněnou v důsledku včerejšího útoku.

Článek také uvádí, že „íránské rakety zasáhly předem určené cíle a že se Izrael snaží způsobené škody pouze bagatelizovat“.

Zprávy o tom, že se Spojené státy nepřipojí k možnému izraelskému protiútoku, jsou ve sloupku považované za znamení, že Írán prokázal svou odvahu a že se s ním nyní nechce zaplést ani Washington. Prostor je věnován rovněž hrozbám, které by ze strany Íránu mohly přijít, a to včetně slov šéfa íránského letectva Alího Bagherího, jenž tvrdí, že Írán příště může provést klidně i desetkrát větší úder. (Times of Israel)