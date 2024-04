Dobrovolníci od pátku do dneška odklidili z břehů Sázavy přes 15 tun odpadků. Do tradičního úklidu mezi Kácovem a Pikovicemi, který se koná v rámci akce Čistá řeka Sázava, se zapojilo na 700 dobrovolníků. Odklízeli například drobný odpad na keřích nebo vyházený nábytek z chat.

„Kvůli loňské velké vodě jsme se letos potýkali se spoustou malých odpadků – igelitových pytlíků, papírů, obalů od potravin i hygienických potřeb, které ulpěly na větvích keřů u vody. Museli jsme je pracně sundávat, mnohé byly vysoko nad našimi hlavami, takže dostat je do lodí nám trvalo déle,“ uvedla starostka Kácova Soňa Křenová (Za obec krásnější s podporou Starostů). Dobrovolníci, kteří pracovali na březích, letos museli překonávat například polámané nebo popadané stromy. „Navíc kvůli brzkému nástupu jara je už vegetace vzrostlá, takže třeba kopřivy místy sahaly až ke kolenům,“ doplnila starostka.

Organizátoři oceňují, že do úklidu se zapojují také děti dobrovolníků. „Navíc přibývají také partneři ze strany firem, které projekt vnímají jako příklad dobré praxe,“ uvedla Bohunka Zemanová, ředitelka Obecně prospěšné společnosti Posázaví. Lidé, kteří se nestihli zapojit nyní, mohou v přírodě sbírat vše, co do ní nepatří, kdykoli, připomínají organizátoři.

V prvních letech se řeka Sázava uklízela mezi městem Sázava a obcí Pikovice, nyní se čistí pod taktovkou více organizátorů napříč dvěma kraji, Středočeským a Vysočinou. Podobně v Česku dobrovolníci čistí i další řeky, například Berounku, Jizeru, Moravu, Ohře, Vltavu či Labe. (ČTK)