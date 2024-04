Aktualizováno: Francouzské ministerstvo zahraničí svým občanům doporučilo, aby kvůli riziku eskalace ozbrojeného konfliktu na Blízkém východě dočasně opustili Írán, píše agentura AFP. Nizozemská vláda své občany ze stejného důvodu odrazuje od cest do Izraele, informuje stanice NOS.

„S ohledem na nový stupeň, který Írán dnes v noci překročil, a s ohledem na riziko vojenské eskalace, francouzské velvyslanectví doporučuje, aby francouzští státní příslušníci v Íránu, kteří tak mohou učinit, dočasně opustili zemi v závislosti na obnovení mezinárodní letecké dopravy. Při cestování dbejte zvýšené opatrnosti, vyhýbejte se všem shromážděním a informujte se o aktuální situaci,“ doporučilo francouzské ministerstvo zahraničí.

Už v pátek s vidinou možné eskalace Paříž odrazovala Francouze od cest do Izraele, Libanonu i Íránu. Rizikové destinace jsou podle ministerstva také Irák a palestinská území. V Íránu loni podle registru osob žijících v zahraničí bydlelo asi 1000 Francouzů, píše Le Monde.

Nizozemské ministerstvo zahraničních věcí dnes upravilo cestovní doporučení pro Izrael a zařadilo ho do červené kategorie. To znamená, že veškeré cestování do země se nedoporučuje. „Nelze vyloučit, že dojde k dalším útokům. Ať jsou vaše důvody jakékoliv, nejezděte do Izraele,“ apeluje ministerstvo a přikládá také doporučení stran protileteckých poplachů. Občany upozorňuje, že pokud se navzdory varování do Izraele vydají a ocitnou se v nebezpečí, ambasáda jim pravděpodobně nebude schopna pomoci. (ČTK)