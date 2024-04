USA slíbily Izraeli pomoc a tu mu dáváme, říká za Bílý dům Kirby

Mluvčí Rady pro národní bezpečnost USA John Kirby odmítl výzvy vůdce senátní menšiny Mitche McConnella, aby prezident Joe Biden pomohl Izraeli více. „Prezident drží své slovo a Izraeli pomáhá dostatečně,“ namítl Kirby.

McConnell, výrazný zastánce Izraele, Bidena v reakci na útok Íránu vyzval, aby „přizpůsobil slova činům“, pokud jde o americkou podporu Izraele, a „vedl mezinárodní úsilí, které přiměje Teherán ukončit svou agresi a teror.“

Podle Kirbyho ale USA pomáhají Izraeli dostatečně. „Prezident je mužem svého slova. Řekli jsme, že pomůžeme Izraeli bránit se, a to jsme také dělali. Kromě toho, co se stalo včera v noci, což bylo mimořádné, se nadále snažíme zajistit, aby Izrael měl vše, co potřebuje k obraně proti Hamásu, který stále operuje uvnitř Gazy,“ řekl Kirby v pořadu State of the Union na stanici CNN. (Politico)