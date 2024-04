V programu Oprav dům po babičce byla zatím vyplacena miliarda korun

O dotaci z programu na zateplení rodinných domů Oprav dům po babičce od jeho spuštění loni na podzim požádalo 1750 lidí a vyplacena byla asi miliarda korun. V pořadu Partie Terezie Tománkové na Primě to řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Program by měl podle vlády fungovat až do roku 2030 a stát na něj chce dát celkem 40 miliard korun. S ohledem na to podle Hladíka zatím zájem ze strany žadatelů odpovídá původním předpokladům. „My jsme hovořili o zhruba 40 000 zájemcích do toho roku 2030, já si myslím, že to přesně odpovídá tomu, co jsme dopředu ohlásili,“ řekl.

Lidé mohou na opravu domu získat dotaci až milion korun a výhodnou půjčku na spolufinancování.

Dodal, že plánovaná změna pravidel vychází z podnětů zájemců o dotaci a týká se podmínky, že žadatel může vlastnit jenom jednu nemovitost. To je podle ministra problém třeba pro lidi, kteří vlastní zděděný podíl v jiné nemovitosti, takže chce koncem dubna v tomto smyslu podmínky změnit.

Program v pořadu podpořila i místopředsedkyně Sněmovny Klára Dostálová (nestr. za ANO), ale upravila by pravidla, protože padesátiprocentní spoluúčast podle ní činí program pro mnoho lidí nedostupný, a to i s ohledem na případné vícenáklady často spjaté s rekonstrukcí. Hladík řekl, že k právě tomu slouží půjčka na až 25 let s úvěrem maximálně 3,5 procenta, která je součástí programu. Lidé podle něj navíc mohou získat i další dotace například na fotovoltaiku. (ČTK)