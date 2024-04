Otec dívky, která utrpěla zranění při dnešním útoku Íránu na Izrael, řekl, že na jejich dům dopadl šrapnel sestřelené rakety. „Stalo se to kolem druhé ráno. Spala a ihned jsme ji převezli do nemocnice Soroka,“ řekl otec Mohammed. K incidentu podle Times of Israel došlo v beduínském městečku poblíž města Arad na východě Izraele. (Times of Israel)