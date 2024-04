Izrael: Nic nenasvědčuje tomu, že by na Izrael byly odpáleny balistické střely

Doposud neexistují žádné informace, které by naznačovaly, že by z Íránu byly na Izrael odpáleny balistické střely, sdělili izraelští představitelé médiím.

Dříve sdělil nejmenovaný zdroj íránské státní tiskové agentuře, že Teherán odpálil svou první vlnu balistických raket proti Izraeli. Takovým raketám by podle bezpečnostních zdrojů mělo trvat asi 11–12 minut, než dosáhnou Izraele. To popírá tvrzení, které bylo zveřejněno před více než půl hodinou. (Times of Israel)