Jordánsko od sobotní noci dočasně uzavře svůj vzdušný prostor pro všechna přilétající, odlétající a tranzitní letadla, sdělilo Al Mamlaka news. Dojde k tomu kvůli hrozbě íránského protiúderu proti Izraeli.

Channel 12 uvádí, že dva lety emirátské letecké společnosti Fly Dubai se po startu na cestě do Izraele obrátily zpět do Spojených arabských emirátů, údajně kvůli obavám z íránské hrozby nebo rozhodnutí Jordánska uzavřít svůj vzdušný prostor. (Times of Israel)