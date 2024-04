Předseda Senátu Miloš Vystrčil na sjezdu ODS apeluje na straníky, aby se více snažili oslovit prvovoliče. „Udělejme více pro to, aby nás mladí lidé volili, aby nás začali více podporovat,“ uvedl. „Zabývejme se tématy, která tyto lidi zajímají,“ pronesl.

V osobně laděném projevu Vystrčil řekl, že se strana má „dívat kolem sebe a nepokoušet se zastavit čas“ a být otevřená i v tématech jako rovnost mužů a žen, Úmluva proti násilí či manželství pro všechny.

„Každý rok přibude 100 tisíc prvovoličů. Naše voličské jádro, jsem o tom přesvědčený, je podobně staré jako naše členská základna. Té je v průměru 58 let. Za deset dvacet let tak bude přirozeně slábnout,“ přesvědčoval delegáty Vystrčil. „Pozvěme mladé lidi do ODS,“ dodal.