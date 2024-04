Fiala poděkoval v úvodu sjezdu svým stranickým kolegům za jejich práci

Šéf ODS Petr Fiala ve svém kandidátském projevu chválil práci vlády a blíže pak ministrů své strany. „Lidé si nás volí v těžkých časech. V devadesátých letech při ekonomické transformaci, po vypuknutí velké ekonomické krize v roce 2008 či právě nyní. Nestěžujme si, berme to jako dar,“ uvedl.

Petr Fiala na kongresu ODS. Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

Řeč předsedy občanských demokratů se nesla ve znamení poděkování mnohým členům, koaličním partnerům a ohlédnutí se za jeho deseti lety v čele strany. Blíže se předseda ohlížel také za posledními dvěma lety v čele kabinetu: „Ještě nikdy v historii Česka se nestalo, že by země čelila tolika hrozbám a krizím.“

Šéf strany vyjádřil naději nad lepšícími se ekonomickými ukazateli. „V letošním roce se dočkáme růstu reálných mezd,“ zmínil vedle klesající inflace či cen energií.

„Vrátili jsme se na mapu evropské politiky“

Fiala ocenil také rozvoj českého obranného průmyslu, pomoc Ukrajině či fakt, že jeho vláda dává na obranu země dvě procenta HDP.

„Vrátili jsme se také na mapu evropské politiky. Jsme velice efektivně schopni chránit a prosazovat naše národní zájmy. Jde to vidět na širokém mezinárodním ohlasu na naši iniciativu shánění munice pro Ukrajinu,“ pronesl.

Podle Fialy vláda splnila 60 procent svých úkolů, jak vyplývá z jejich průběžného „vyčíslení“. „Naše vláda splní do konce mandátu naprostou většinu toho, co si předsevzala,“ dodal. Ocenil v tomto směru pokles schodku státního rozpočtu. „Hospodaříme odpovědně a dobře. (…) V daných podmínkách považuji tento výsledek za vynikající,“ tvrdí. Zmínil také investice do dopravy.

Efektivní zahraniční politika a bezpečnost

„Ačkoli bude Karel Havlíček ještě dvacet let tvrdit, že každý otevřený kilometr silnice je jeho zásluha, bez Martina Kupky by se výstavba nerozhýbala,“ rýpl si ministerský předseda do opozičního soka.

Vyzdvihl také práci Pavla Blažka. Zmínil například tento týden schválenou redefinici znásilnění – podle Fialy bude tento krok ještě dlouho viditelným výsledkem Blažkovy dobré práce. Fiala členy vyzval, aby dobré výsledky vlády šířili mezi lidmi.

Jako priority do dalších let vytyčil efektivní zahraniční politiku a bezpečnost, efektivní stát, strategické investice a vzdělávání. „Musíme voličům ukazovat, jaký je rozdíl mezi populisty z ANO a demokraty z ODS a ze Spolu. Opozice si vybrala cestu negace. Jako by oprášili staré komunistické heslo ‚čím hůře pro republiku, tím lépe pro nás‘. To ukázala i schůze o důchodové reformě na Hradě,“ řekl také.

Důchodovou reformu vláda podle něj prosadí, ať už k tomu dá opozice souhlas, nebo ne: „Je to jeden z hlavních slibů této vlády. I kdybychom v té Sněmovně měli bydlet a přespávat.“

„Česká republika má prozápadní vládu, ale to není samozřejmost. Jsme uprostřed dlouhého boje o charakter naší republiky. Zůstaneme demokratickým státem pevně zakotveným na Západě, nebo se proměníme v nějakou hybridní demokracii řízenou oligarchickými strukturami, které nás prodají Putinovi či někomu jinému? O tom se bude rozhodovat letos a také příští rok,“ zdůraznil před členy své strany předseda vlády.

V závěru Fiala zmínil i dění na Slovensku. „Varováním nám budiž vývoj v zemích, které jsou nám historicky blízké. Opravdu nechci žít v zemi, která bude ovládána několika málo oligarchy. (…) V zemi, která se bude sklánět před Moskvou a odpoutávat nás od NATO a EU. To je realistický pohled na to, o čem budou parlamentní volby v roce 2025.“