Předseda Pirátů Ivan Bartoš ve svém projevu na sjezdu ODS zdůraznil nutnost zlepšit vládní komunikaci. „I průzkumy toto ukazují,“ připomněl. Mimoto ministr pro místní rozvoj v projevu chválil koaliční spolupráci.

„Jsem rád, že i když máme každý jiné pohledy, tak dokážeme hledat průsečíky,“ řekl Bartoš. Podle něj se to děje a musí dít nadále i přesto, že se blíží volby do Evropského parlamentu a krajské volby.

„Pokud má být naše vláda jako celek úspěšná, musí být úspěšný každý jeden ministr. Kdybychom si každý hráli na svém vlastním písečku, bylo by to krátkozraké, řezali bychom si větev nejen sami pod sebou, ale i pod Českou republikou. Řadu opatření, která jsme museli udělat, jsme neuměli vysvětlit. Změny musí být nastaveny tak, aby opravdu pomohly všem,“ zdůraznil Bartoš.

Je podle něj potřeba dostat zemi do pohybu. „Je třeba se dívat dopředu, jinak nebudeme tou zemí, která určuje směr, skončili bychom na chvostu a zase by to odnesli občané,“ varoval rovněž Bartoš.

Připomněl rovněž, že vláda čelila mnohým těžkým výzvám – válce na Ukrajině či vysoké inflaci. V projevu kladl důraz také na digitalizaci veřejného sektoru. „Děkuji Petrovi (Fialovi) za leadership v těchto dvou těžkých letech,“ pronesl na závěr.