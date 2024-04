Premiér Petr Fiala na úvod volebního kongresu ODS zdůraznil, že je důležité, aby „ODS oslovovala co nejvíce voličů, kteří chtějí co nejvíce kvalitní demokracii, prozápadní orientaci a tržní systém, kteří nechtějí abychom byli zemí taženou na Východ, ale byli naopak pevnou součástí EU a NATO“.

Volební kongres ODS v Ostravě. Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

„Vyhrát příští volby do Sněmovny je náš jasný cíl, chceme uspět co nejlépe ve všech volbách. Nemáme v úmyslu nechat tuto zemi populistům a extremistům, aby tu vládli, a proto musíme vyhrát příští volby do Sněmovny a uděláme pro to všechno,“ řekl.