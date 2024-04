Ukrajina naráží ve válce na zásadní demografické omezení, ke kterému se dlouho schylovalo: má málo mladých mužů, píše New York Times. Zdraví muži do 30 let tvoří základ většiny armád, na Ukrajině však patří k nejméně početné generaci v novodobé historii.

Ukrajina tak musí vyvažovat potřebu čelit ruské ofenzivě posilováním jednotek s rizikem, že zdecimuje celou generaci.

Prezident Volodymyr Zelenskyj začátkem měsíce udělal politicky bolestivý krok a snížil věk pro odvod do armády z 27 na 25 let – což je na poměry většiny vojenských odvodů stále pozoruhodně vysoký věk. Například v USA mohou být muži odvedeni od 18 let. (NYT)