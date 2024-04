ODS zrušila svou libereckou organizaci

Vedení ODS, které zasedalo v pátek večer v Ostravě, zrušilo místní sdružení ODS v Liberci. Reagovalo tím na případ, kvůli kterému byl obviněný náměstek primátora za ODS Petr Židek a šéf jedné z největších stavebních firem v Česku SYNER Group Petr Syrovátko. Oba byli dnes vyloučeni z ODS.

„Sešel jsem se s panem Židkem a vyzval jsem ho, aby rezignoval na všechny stranické a volené funkce. On mi do očí řekl, že to neudělá a že si za svojí prací stojí,“ uvedl pro Deník N Edvard Kožušník, předseda oblastní buňky ODS na Liberecku.

Krajský šéf a poslanec Petr Beitl dodal, že Syrovátko odmítl pozastavit členství. „Návrh na zrušení licence šel od nás. Dále bylo výkonnou radou zrušeno členství Petrovi Žižkovi a Petrovi Syrovátkovi, právě protože odmítli reagovat na nastalou situaci,“ doplnil Beitl.

Beitl upozornil, že nyní budou vyjednávat s koaličními partnery, protože bude potřeba Židka odvolat z funkce náměstka, pokud ji on sám nechce složit. „Budeme jednat v rámci koaličního jednání a asi budeme muset rozjet tyto procesy. Pak mu zůstane post zastupitele Liberce a krajského zastupitele,“ vysvětlil Beitl.

V Liberci je 69 členů ODS. Mají tři měsíce na přeregistraci.

