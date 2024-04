Po ztroskotání lodě, která vyplula z Tuniska, se pohřešuje 45 migrantů

Po středečním ztroskotání lodě s migranty, která vyplula z Tuniska, se pohřešuje 45 lidí. Uvedla to dnes Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) na základě výpovědí svědků. Ve středu italská pobřežní stráž zasahovala u další lodě, v jejím případě se pohřešuje 15 lidí. Na palubě se nalezlo devět těl bez života.

Z výslechů přeživších se podle pracovníků IOM podařilo potvrdit, že ve středu ztroskotaly dvě lodě, jež vypluly z Tuniska. V prvním případě se podařilo zachránit 22 lidí, kteří popsali, že během plavby se potopila jiná loď s 45 migranty. Přeživší italská pobřežní stráž převezla na ostrov Lampedusa.

Podle IOM se ve středním Středomoří letos pohřešuje nebo zahynulo 413 migrantů. To je o něco méně než v roce 2023, kdy to od ledna do března bylo přes 470 migrantů. (ČTK)