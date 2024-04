Polské úřady vyšetřují úmrtí Poláka v Gaze jako vraždu, řekl polský činitel

Pořád doufám, že se Izrael začne chovat racionálně, říká oxfordský profesor Avi Šlaim. „Kdyby jen Biden řekl Netanjahuovi: ‚Nesmíš vtrhnout do Rafáhu. Pokud to uděláš, zpomalím vojenské dodávky,‘ úplně by tím Netanjahua zarazil.“