Představitelé USA jednali s Venezuelci o prezidentských volbách a sankcích

Delegace Bílého domu tento týden jednala v Mexiku s představiteli venezuelské vlády o konání prezidentských voleb a sankcích. Spojené státy zvažují, zda obnovit některé sankce, které pozastavily po dohodě mezi venezuelskou vládou a opozicí o pořádání prezidentských voleb.

Opozice tvrdí, že vláda dohodu porušila, když neumožnila kandidaturu Maríe Coriny Machado, kterou si největší opoziční strany vybraly za společnou kandidátku. Informovala o tom dnes agentura Reuters.

„Cílem bylo vyjádřit naše znepokojení ohledně volebního procesu ve Venezuele,“ uvedl mluvčí pro národní bezpečnost Bílého domu k jednání v Mexiku. Další detaily nechtěl sdělit.

Venezuelské volební orgány neumožnily v březnu registrovat kandidaturu Machado, kterou si největší opoziční strany vybraly za společnou kandidátku v loňských primárkách, protože politička čelí zákazu výkonu veřejných funkcí. Podle Machado jí byl zákaz udělen z politických důvodů. Úřady ani neregistrovaly náhradnici Machado a navíc zesílily represe vůči vládním kritikům.

Tento postup opozice považuje za porušení loňské dohody s vládou o podmínkách konání prezidentských voleb. Na základě dohody Spojené státy pozastavily některé své sankce, které dříve uvalily na venezuelský ropný sektor.

Washington má do 18. dubna rozhodnout, zda sankce obnoví, či nikoliv. Podle zdrojů agentury Reuters rozhodnutí ve Washingtonu stále nepadlo. V Bílém domě panují obavy, že obnovení sankcí by vedlo k růstu cen ropy na mezinárodních trzích a zvýšení počtu venezuelských migrantů, kteří se budou snažit dostat do USA v roce, kdy se bude volit i americký prezident. Obnova sankcí by navíc mohla vypadat jako selhání politiky amerického prezidenta Joea Bidena, který výměnou za dialog oslabil hospodářský tlak na Caracas.

Venezuelské volební úřady, které jsou podle opozice jen prodlouženou rukou vlády prezidenta Nicoláse Madura, zcela nezamezily účasti opozice v červencových prezidentských volbách. Zaregistrovaly kandidaturu opozičního předáka a guvernéra státu Zulia Manuele Rosalese a jiného představitele opoziční aliance PUD, která chtěla vyslat do voleb Machado. Kandidovat bude opět i Maduro. (ČTK)