Ukrajinská kampaň si bere na mušku výmluvy, s nimiž muži odmítají narukovat

Lvovské mobilizační úřady se rozhodly motivovat ukrajinské muže k nastoupení do zbraně pomocí videokampaně, která si pohrává s alternativní realitou a ukazuje, jak by se mohly změnit poměry pod ruskou nadvládou.

Autoři kampaně se snaží ukázat, že různé osobní důvody, kvůli kterým se muži zdráhají narukovat, nebo i jejich výmluvy, by v případě naplnění černého scénáře působily absurdně.

Ve videu postupně přicházejí do kanceláře odvodového komisaře ukrajinští muži s různými výmluvami. Urostlý a sportovně vyhlížející muž tvrdí, že má třetí stupeň invalidity, muž ve středních letech s prošedivělými vlasy se zase snaží komisaře přesvědčit, že je student. Další s chladnou tváří říká, že mu v zabíjení brání víra.

Pak kamera zabere poprvé komisaře a při pohledu na symboly na jeho uniformě je najednou jasné, že není Ukrajinec, jak si zpočátku divák myslel, ale Rus. Komisař s pohrdavým úsměškem jen zakroutí nad vyslechnutými výmluvami hlavou a v dalším záběru jsou už všichni dříve zpovídaní muži odváženi vojenským automobilem do bojů. V tu chvíli se ve videu objeví slogan „Až nepřítel přijde do tvého domu, nebude klást otázky, bude dávat příkazy“. Komisař pak v závěru s úsměškem rusky říká: „Tak co, bojovníci? Táhneme na Berlín?“

Lvovské mobilizační úřady podle ukrajinských médií uvedly, že jejich videokampaň sice cílí na muže, ale že v řadách armády rády uvidí i ženy. Podle portálu stanice 24 Kanal je video i jakýmsi odrazem toho, čemu čelí Ukrajinci na Ruskem okupovaných ukrajinských územích, které ruské úřady posílají na „jistou smrt“ do bojů. Na verbování Ukrajinců na těchto územích do bojů už dříve upozornilo několik médií.

Ukrajinou v poslední době hýbe debata o nutnosti mobilizovat nové muže, kteří by vystřídali vojáky na frontě unavené už více než dvouletými boji nebo nahradili padlé a zraněné. Ve čtvrtek ukrajinský parlament schválil nový mobilizační zákon, který má úřadům povolávání do armády usnadnit. (ČTK)