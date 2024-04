WHO: V Súdánu jsou ohroženy miliony lidí kvůli omezené humanitární pomoci

Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, že krize v Súdánu, zmítaném boji, se může během příštích tří měsíců výrazně zhoršit. Dodávky a distribuce humanitární pomoci zůstává omezena, napsala dnes agentura Reuters.

Podle WHO tam 15 milionů lidí potřebuje naléhavou zdravotní pomoc, jelikož se šíří nemoci jako cholera, malárie a horečka dengue.

Konflikt v Súdánu, který vypukl před rokem, zpustošil rozsáhlé oblasti, rozpoutal vlny etnického násilí v Dárfúru, přivedl miliony lidí na pokraj hladomoru a způsobil vysídlení milionů lidí. Kvůli konfliktu mezi armádou a polovojenskými Jednotkami rychlé podpory, který vypukl loni 15. dubna, jsou miliony lidí ohroženy hladem a nemocemi.

„Čas se krátí. Bez zastavení bojů a neomezeného přístupu pro dodávky humanitární pomoci se súdánská krize v následujících měsících dramaticky zhorší a mohla by mít dopad na celý region,“ řekl mluvčí Světové zdravotnické organizace Christian Lindmeier.

„Zatím vidíme jen špičku ledovce, situace může být mnohem horší,“ uvedl Lindmeier. Dodal, že zásoby zdravotnických prostředků v zemi se odhadují asi na čtvrtinu toho, co země potřebuje a 70 až 80 procent súdánských zdravotnických zařízení kvůli konfliktu nefunguje. „Do některých oblastí jako například do Dárfúru se dodávky zdravotnické pomoci nedostaly za celý poslední rok,“ řekl mluvčí WHO.

V Súdánu žije asi 44 milionů obyvatel, z toho více než polovina – přibližně 25 milionů – je odkázána na humanitární pomoc. (ČTK)