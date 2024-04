Státní zástupce Šaroch podal odvolání proti zprošťujícímu rozsudku Babiše a Nagyové v kauze Čapí hnízdo

Státní zástupce Jaroslav Šaroch dnes podal odvolání proti rozsudku, kterým pražský městský soud v polovině února podruhé nepravomocně osvobodil předsedu hnutí ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše a jeho někdejší poradkyni Janu Nagyovou v kauze Čapí hnízdo.

ČTK to sdělil mluvčí pražských žalobců Aleš Cimbala. Případem, který se týká padesátimilionové dotace na stavbu kongresového areálu ve středních Čechách, se tak bude zabývat Vrchní soud v Praze. Ten už jednou zprošťující rozsudek městského soudu zrušil.

„Odvolání bylo podáno jako blanketní, a to v neprospěch obou obžalovaných. Státní zástupce se po prostudování rozsudku neztotožnil se závěry soudu a též s přihlédnutím ke skutečnosti, že je ve věci vázán právním názorem nejvyššího státního zástupce, přistoupil k podání odvolání,“ uvedl Cimbala. Doplnil, že bližší důvody odvolání bude možné sdělit poté, co žalobce odůvodnění vypracuje, k čemuž by mělo dojít do 5. května. (ČTK)